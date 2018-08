Le modèle BlaBlaCar débarque en Afrique de l'Ouest

S’inspirant du succès de BlaBlaCar en Europe, une startup togolaise vient de lancer un service similaire au Togo et dans les pays de la sous région.

Easyvoiturage a lancé ses premiers tests grandeur nature.

A terme, l’application sera disponible au Togo, au Bénin, au Mali, au Niger, au Burkina, au Sénégal, en Côte d’ivoire et en Guinée-Bissau ;

Les utilisateurs de la plateforme pourront effectuer à moindre coût des trajets nationaux ou régionaux à bord d’un véhicule appartenant à un particulier.

Une sérieuse concurrence pour les sociétés de bus.

Simple et économique, il est possible de réserver une place en ligne pour voyager moins cher et en toute confiance.