Le premier IXP togolais a été inauguré

Le premier point d’échange internet (IXP) du Togo a été inauguré jeudi par Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique.

La manière dont les réseaux internet sont interconnectés et échangent du trafic joue un rôle fondamental pour façonner l’Internet tel que nous le connaissons.

L’architecture des réseaux et leur système complexe d’accords commerciaux sur l’échange de trafic entre homologues et le transit, déterminent, en définitive, la capacité d’utilisateurs d’accéder à des contenus, d’en échanger et d’en recevoir, qu’il s’agisse de courriels ou d’autres formes, telles que les médias sociaux et la vidéo à la demande.

C’est bien simple, aujourd’hui, la manière dont est géré un point IXP peut avoir des incidences sur l’économie Internet d’un pays, en l’occurrence le Togo.

Les points IXP, installations techniques où tous les acteurs de l’Internet sont en interconnexion directe, sont des emplacements stratégiques pour l’interconnexion et l’échange de trafic.

Ces points permettent de favoriser le trafic national entre homologues au niveau local, de réduire le nombre de sauts de réseaux lors de l’échange, d’augmenter le nombre d’options de routage disponibles, d’optimiser l’utilisation de la connectivité internet internationale, d’améliorer la résilience des réseaux (et possiblement la qualité de service), de réduire les coûts de transmission et, éventuellement, d’augmenter la pénétration et l’utilisation de l’internet sur le long terme.).

La construction de cet IXP s’inscrit dans la cadre du projet WARCIP (West African Regional Communication Infrastructure Program) que le Togo met en oeuvre le avec soutien de la Banque Mondiale.

‘L’IXP vise à rendre les échanges internet nationaux et la connexion aux sites togolais plus rapides, moins couteux et de meilleure qualité’, a souligné la ministre.

C’est CFAO Technologies qui a réalisé les travaux.

L’IXP togolais est géré par l’association ‘Togo Internet Exchange Point’ composée des opérateurs de télécommunication ainsi que des fournisseurs d’accès internet.