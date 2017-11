Le rendez-vous annuel des développeurs togolais

GDG-Lomé organise les 2 et 3 décembre prochains le ‘DevFest’, le rendez-vous annuel des communautés locales de développeurs en collaboration avec Google.

L’édition 2017 rassemblera près de 400 participants issus du monde du développement, de la sécurité informatique, des réseaux et télécommunications, de l’administration des systèmes, etc., mais également des universités, des entreprises et organisations œuvrant pour la promotion des nouvelles technologies.

Deux journées de conférences, de codelabs, de découvertes et d'échanges.

L'inscription est gratuite mais obligatoire.