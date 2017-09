Le vrai du faux

Sur les réseaux sociaux hostiles au pouvoir, des informations circulent faisant état de coupure du signal internet et du blocage des messageries du type WhatsApp.

RAS du côté de l’accès à applications. Pas de problème non plus pour les connexions via l’ADSL.

Seul le resau 3G a connu quelques problèmes techniques dans la matinée en raison d’une surcharge inhabituelle du trafic datas.

L’Etat n’a pas vocation à censurer qui que ce soit et aucune instruction n’a été donnée pour bloquer les réseaux de téléphonie mobile, a indiqué une source au ministère de la Sécurité.

L’opposition a prévu deux jours de manifestations pour exiger des réformes politiques.

A Lomé, aucun incident n’était signalé à la mi-journée.