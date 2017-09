Les Mac enfin disponibles

Les utilisateurs de Mac ont enfin un point de vente, de maintenance et de formation à Lomé. Si le marché togolais est consitué à 99% de PC, les ordinateurs fabriqués par Apple ont de plus de plus de succès dans certaines professions : graphiste, photographe, artiste, musiciens, …

La société ‘TogoMac’, distributeur officiel dans le pays, propose la gamme complète : MacBook Air et MacBook Pro.

Depuis le début de cette année, les ordinateurs (et tablettes) sont exemptés de TVA.

