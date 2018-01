Les nouveaux acteurs de l'internet arrivent au Togo

Deux nouveaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont été retenus par les autorités togolaises. Le premier est Teolis (fourniture d’équipements informatiques) et le second GVA (Group Vivendi Africa).

Teolis a annoncé jeudi le début de la commercialisation de ses offres haut débit pour le mois de février. Elle s’appuie sur la technologie FH/LTE.

De son côté, les services de GVA devraient être disponibles d’ici quelques mois via le FTTH (Fiber to the home / Fibre à domicile).

L’arrivée de ces acteurs sur le marché togolais devrait contribuer à faire baisser les prix.

Quatre sociétés proposent actuellement l’accès à internet en filaire, 3G et par satellite.