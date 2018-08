Les opérateurs jouent cartes sur table

Les deux opérateurs mobiles (Togo Cellulaire et Moov) ont récemment introduit la 4G. Le service est pour le moment limité à Lomé et la banlieue.

Pour les clients disposant d’un smartphone récent, pas nécessaire de changer de carte SIM.

C’est en revanche nécessaire pour des appareils plus anciens.

Les deux acteurs de la téléphonie mobile proposent de nouvelles cartes au prix forfaitaire de 500 Fcfa. Un prix volontairement bas pour inciter les abonnés à passer à la vitesse supérieure.

La 4G a surtout l’avantage d’offrir des connexions rapides à internet et aux applications. Pas de révolution en revanche sur les appels vocaux et les SMS.

Il existe différents formats de carte SIM : la SIM standard, la Mini SIM, la Micro SIM et la Nano SIM qui sont caractérisées par des tailles différentes, de plus en plus réduites.

La carte est composée d’une puce qui contient un circuit intégré et de la mémoire, généralement entre 32 et 128 Ko.

De nombreuses entreprises développent de nouvelles fonctionnalités qui résident directement sur la carte SIM pour davantage de sécurité, par exemple des applications de paiements bancaires.