Petites annonces : CoinAfrique lève 2,5 millions d'euros

Lancé en mai 2015, CoinAfrique, le site de petites annonces sur le Web et sur mobile vient de lever 2,5 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs.

En 2017, CoinAfrique est devenue l’application mobile de petites annonces la plus téléchargée d’Afrique francophone (plus de 600 000 téléchargements pour près de 5 millions de sessions depuis son lancement), selon Matthias Papet et Eric Genêtre, les co-fondateurs.

CoinAfrique – très proche dans le concept du ‘Boncoin’ compte plus de 150 000 membres actifs dans 16 pays d’Afrique chaque mois.

CoinAfrique a implanté son hub à Dakar (Sénégal) et dispose de bureaux à Cotonou (Bénin), Lomé (Togo), Abidjan (Côte d’Ivoire) et Kinshasa (République Démocratique du Congo).