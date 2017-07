Schéma directeur sur le numérique

Le ministère de l’Economie numérique a confié à Idate Consulting le soin de réaliser une étude sur la mise en place d’un schéma d’aménagement numérique du Togo. Les résultats ont été communiqués mercredi.

Les informations collectées identifient les différents leviers du développement de l’économie numérique, mais facilite également une meilleure élaboration de la stratégie nationale de déploiement du haut débit. Les deux vont de pair.

Ce document de nature stratégique et opérationnel fixe les axes prioritaires parmi lesquels le cadre juridique, le déploiement des infrastructures et la formation des personnels.

‘Le haut débit est devenu central car porteur d’attractivité, d’activité, de productivité et de modernisation. La démocratisation de l’accès à internet participe à la réduction de la fracture numérique et à la vulgarisation de l’accès aux TIC’, a souligné, Cina Lawson, la ministre l’Economie numérique.

Les pouvoirs publics se sont engagés à proposer l’internet rapide au plus grand nombre et à moindre coût. Cela passe par les réseaux 3G des deux opérateurs mobiles, l’arrivée de nouveaux FAI (fournisseurs d’accès à internet) et le déploiement de la fibre dans tout le pays.