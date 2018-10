Solution de gestion pour le petit commerce

Simple, pratique et économique pour les petits commerçants

‘Sara’, une solution de gestion des stocks avancée couplée à une place de marché, a été présenté mercredi à Lomé.

L’application est développée par un groupe de jeunes africains, dont plusieurs Togolais. Elle s’adresse aux petits commerçants et aux responsables d’unités de distribution.

Sara, pour Système Automatisé de Reporting d’Activités, est une appli qui propose une solution de gestion des stocks et de reporting à distance, via un accès « commerçant » payant, des statistiques de gestion en temps réel (journal de ventes, chiffre d’affaires, résultat, stock valorisé au PMP etc).

Les données peuvent être envoyées au propriétaire de la boutique par internet (email, Whatsapp …) ou par SMS.

La solution fonctionne également en off line

Téléchargement ici