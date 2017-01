Togo Cellulaire, opérateur exemplaire

L’opérateur de téléphonique mobile Togo Cellulaire est désormais certifié ISO 9001 version 2015 et ISO 14001 version 2015.

Ces appellations techniques couvrent des normes de qualité en matière de management et d’environnement.

L'ISO 9001:2015 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Il vise également à accroître la satisfaction de ses clients.

Quant à l’ISO 14001: 2015 il précise les exigences relatives à un système de management environnemental pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa performance.

Cette norme internationale est destinée à être utilisée par les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités environnementales d'une manière systématique qui contribue au pilier environnemental du développement durable.

Togo Cellulaire est l’une des premières sociétés en Afrique de l’Ouest à être certifiée.

En réceptionnant le sésame, le directeur général de Togo Cellulaire, Affoh Atcha-Dédji, s’est engagé à parfaire les diverses indicateurs imposés par les nouvelles versions afin d’offrir dans la continuité les meilleurs services et de répondre aux attentes justifiés des partenaires.

‘Nous nous engageons non seulement à maintenir le cap de l’efficacité, mais à améliorer nos performances’, a indiqué le directeur Affoh Atcha-Dédji, en recevant les certifications.

Ces certificats sont délivrés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), un organisme international non gouvernemental, indépendant, composé de 163 pays.

L’ISO réunit des experts qui mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des Normes internationales d’application volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux.

Togo Cellulaire contrôle 53,2 % du marché de la téléphonie mobile.