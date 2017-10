Tout va aller très vite

Deux nouveaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont été retenus par les autorités togolaises. Le premier est Teolis (fourniture d’équipements informatiques) et le second GVA (Group Vivendi Africa).

Ils débuteront la commercialisation de leur offre haut débit en début d’année prochaine. Ces FAI sont également censés déployer la fibre dans le pays.

GVA vient de lancer sa première offre internet très haut débit par fibre, ‘Canalbox’, en partenariat commercial avec le groupe CANAL+. GVA investit dans son propre réseau et en assure la construction et l’exploitation.

Le même dispositif devrait être disponible au Togo prochainement via un réseau FTTH (Fiber to the home / Fibre à domicile).

Le très haut débit à destination du grand public et des entreprises va révolutionner l’accès à internet en Afrique.