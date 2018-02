Un univers à découvrir

GDG-Lomé, en collaboration avec Internet Society, Chapitre Togolais, organise samedi un atelier d'initiation à Firebase dans le cadre de l'inauguration du nouvel espace de co-working d'ISOC Togo.

Firebase est un ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application (Android, iOS, Javascript, Node.js, Java, Unity, PHP, C++ ...).

Il propose d'héberger en NoSQL et en temps réel des bases de données, du contenu, de l'authentification sociale (Google, Facebook, Twitter et Github), et des notifications, ou encore des services, tel que par exemple un serveur de communication temps réel.

Infos pratiques

Samedi 3 février

De 9h à 13h

Inscriptions ici