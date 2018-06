Une ‘Station T’ à Lomé

Le ministère de l’Economie numérique envisage de créer un centre d’innovation destiné à aider les jeunes férus de nouvelles technologies.

Ce futur Tech Hub, d’une superficie de 3000 m2, est à mi-chemin entre We Work (partage de bureaux pour les entreprises technos) et Station F (campus de start up situé à Paris).

Le centre devrait disposer de bureaux, d’espaces de travail collaboratifs, de salles de conférence et d’espaces d’incubation.

Un complexe multifonctionnel destiné à favoriser les rencontres, les échanges, les débats, la créativité et l’innovation entre entrepreneurs, investisseurs et décideurs, explique Cina Lawson, la ministre en charge du secteur.

L'idée est de développer un écosystème entrepreneurial sous un seul et même toit.

L’étude de faisabilité est sur le bureau de la ministre. Reste à trouver le lieu et le financement.