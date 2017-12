Une vie de chien

Créateur du SmartBag, une sacoche solaire pour ordinateurs, et du LifeBook, un laptop très bon marché conçu à partir de matériaux de récupération, Sam Kodo, le jeune geek togolais, travaille à un projet plus ambitieux.

Depuis 2 ans, il met au point un robot chien. Pas un gadget, mais un outil destiné à servir, par exemple, à la police pour des opérations de sauvetage après une catastrophe.

Les tests se déroulent depuis de longs et le prototype final devrait être présenté en milieu d’année prochaine.

Sam Kodo envisage ensuite de lancer une production industrielle et de développer des robots domestiques dont la demande est de plus en plus forte en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

‘La sécurité-surveillance est une des applications des robots, mais il y aussi l’éducation, le loisir ou l’aide à la personne’, explique l’inventeur.

Il y a beaucoup d'attente de la part du public, mais il faudra encore attendre quelques années pour que les produits présentent un rapport qualité/prix avantageux.