Une vie en ligne

L’UNICEF a publié lundi un rapport sur les enfants dans le monde numérique. Une étude très intéressante sur la façon dont les nouvelles technologies affectent la vie des enfants. Le numérique offre d’immenses possibilités, mais il présente également des risques avec les effets néfastes du monde virtuel.

Le rapport propose six actions prioritaires pour les gouvernements, le secteur de la technologie numérique et les industries des télécommunications afin de créer des politiques, des pratiques et des produits susceptibles d'aider les enfants à tirer parti des opportunités numériques.

Pour l’UNICEF, il faut identifier et combler les lacunes dans l’accès à des ressources en ligne de qualité, la connaissance de ce que les enfants font sur internet et la compréhension par les enfants de la manière de se protéger en ligne, mais aussi dans l’élaboration des politiques et des cadres réglementaires, qui ne se sont pas adaptés au rythme des changements.