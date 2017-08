Il n’est plus possible de réserver une chambre au Radisson 2 février de Lomé depuis le site global RadissonBlu.com. L’hôtel n’apparaît plus sur les offres par pays et a disparu de la carte de l’Afrique.

Des clients se sont plaints de ce bug embarrassant. Les responsables du Groupe suédois Carlson Rezidor, propriétaires de la marque, n’étaient pas disponibles mercredi pour expliquer ce dysfonctionnement.