Le retour du 2 février

Si la société de management Radisson Blu s’est retirée du Togo et ne fait plus figurer l’hôtel du 2 Février qu’elle gérait sur ses sites de réservation, l’établissement reste ouvert et fonctionne normalement.

Pour booker une chambre, il faut désormais contacter le +228 22 23 86 00 ou passer par des sites comme hotels.com ou booking.com.

L’hôtel a repris son appellation d’origine ‘Le 2 février’.

Cette tour de 35 étages située au cœur de Lomé est emblématique de l’âge d’or de la capitale togolaise.

L’établissement avait rouvert ses portes en 2016 après une réhabilitation totale. Un nouveau gestionnaire pourrait prendre les commandes dans quelques semaines.