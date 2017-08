Le sourire de l'Afrique s'entretient

Des représentants de la commission de l’Education et du Développement Socio-culturel de l’Assemblée nationale dirige par son président Jimongou Sambiani, sillone le pays pour une inspection des principaux sites touristiques.

Première étape, la région de la Kara, sur le site de Tcharè, parc animalier de Sarakawa.

L’objectif des parlementaires est d’avoir une vue globale du patrimoine touristique et d’identifier les défaillances éventuelles.

‘Cette tournée va nous permettre de rédiger un document de plaidoyer qui sera remis à l’exécutif’, a indiqué mercredi M. Sambiani.

Le Togo offre de nombreuses destinations d’un grand intérêt historique et de nature à drainer de nombreux touristes nationaux et étrangers. Mais certains sites parmi les plus spectaculaires ne sont pas entretenus ou tout simplement laissés à l’abandon par l’Etat et les communautés riveraines.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le site de Koutamakou en pays Tamberma risque de perdre le soutien de l’organisation onusienne et les aides financières qui vont avec. Et ce n’est pas le seul exemple.

La délégation parlementaire souhaite donc mettre les choses à plat et définir une politique de valorisation de nature à dynamiser le secteur touristique.