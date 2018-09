Les nouvelles tendances du tourisme mondial

Comme chaque année, le Togo sera présent au Salon IFTM Top Resa qui se déroule du 25 au 28 septembre à Paris. L’un des rendez-vous majeurs des professionnels du tourisme.

L’Office de tourisme du Togo mise beaucoup sur le tourisme d’affaires et de conférences et sur l’éco-tourisme dont les Européens sont friands.

Le stand du Togo est situé dans la Zone Afrique (7.2-T101).

IFTM Top Resa réunit l’ensemble de l’industrie du tourisme. Il est le seul évènement français à proposer, pendant 4 jours, une offre multi-segments : tourisme de loisirs, voyages d’affaires, évènementiel et tourisme de groupe.

Le salon qui célèbre sa 40e édition réunit 32.480 professionnels, acheteurs français et internationaux, professionnels de la distribution et de la production, journalistes et médias, influenceurs, étudiants, officiels français et internationaux qui viennent à la rencontre des 1680 marques exposantes (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, entreprises technologiques, start-ups, etc.).

Les nombreux évènements, tels que ateliers, conférences dédiées, soirées sont des moments forts permettant à toute une profession de découvrir les nouvelles tendances, à partager des expériences et des moments de convivialité.

______

Les horaires

Mardi 25 septembre : 10h – 19h

Mercredi 26 septembre : 10h – 19h

Jeudi 27 septembre : 10h – 19h

Vendredi 28 septembre : 10h – 16h