Nécessaire montée en gamme

Le ministre de l’Industrie et du Tourisme, Gabriel Ihou, a présidé mardi la réunion de mise en place du comité technique de normalisation du secteur du tourisme.

Il a rappelé les impacts multiples de l’activité touristique en termes d’emplois, d’investissement et de ressources et appelé les opérateurs touristiques à adopter une attitude responsable en offrant des prestations de qualité.

La modernisation du secteur passe d’abord par la réhabilitation du parc hôtelier, notamment à Lomé, et la construction de nouvelles unités.

La réunion du jour a pour but d’informer et de sensibiliser les professionnels sur les normes de qualité qui régissent le secteur et les dispositions pratiques à prendre par pour corriger, à brève échéance, les insuffisances constatées.

M. Ihou a demandé aux hôteliers et plus généralement à tous ceux évoluant dans les activités touristiques (agences de voyages, restaurateurs …) de répondre aux attentes des touristes d’’œuvrer pour le développement d’un tourisme diversifié, respectueux de l’environnement, de la qualité de la vie et des cultures, garant de la croissance économique pour une émergence réussie’.