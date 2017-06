La feuille de route d'Abdallah Boureima

L’ancien ministre des Finances nigérien Abdallah Boureima, président de la Commission de l’UEMOA depuis le mois d’avril, s’est entretenu hier à Lomé avec le président Faure Gnassingbé.

L’occasion de lui présenter la feuille de route du nouvel exécutif qui comprend notamment l’harmonisation de la législation juridique, fiscale et comptable, la surveillance multilatérale des économies et la construction d’un marché commun.

L’Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des Etats membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé.

L'Uemoa est composé du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.