Changer pour prospérer

Le président Faure Gnassingbé assistera dimanche et lundi à Addis Abeba au 30e sommet de l’Union africaine (UA).

Une rencontre qui devrait se pencher sur une réforme de fond de l’organisation continentale jugée peu efficace en raison du poids de la bureaucratie et de l’absence de moyens financiers. Sans les contributions de l’UE et d’autres partenaires, l’UA serait en faillite depuis des années.

Le président Paul Kagame du Rwanda a été chargé d’élaborer un programme des réformes. Validé par les Etats membres, il sera discuté pendant 2 jours à Addis.

Le futur président de l’UA propose, notamment, de transformer le NEPAD en une agence de développement, il recommande aussi d’accorder davantage de place aux femmes. Enfin, il suggère que le sommet de l’organisation se tienne une fois par ans et non deux. Cela permettrait des économies substantielles à l’UA et aux Etats membres.

Le thème du 30e sommet est ‘Gagner la lutte contre la corruption: une voie durable vers la transformation de l’Afrique’.

D’autres questions seront évoquées relatives à la stabilité en Afrique et à la lutte contre le terrorisme.

En marge de ce grand raout africain, le chef de l’Etat togolais devrait s’entretenir avec un certain nombre de responsables africains.

Son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, se trouve depuis le milieu de la semaine en Ethiopie pour préparer l’ordre du jour.