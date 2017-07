L'UA en mode réformes

Le sommet de l’Union africaine s’achève ce mardi à Addis Abeba.

Les discussions ont tourné autour d’une réforme en profondeur de l’organisation, notamment sur la partie financement. Le président rwandais Paul Kagame a émis un certain nombre de proposition afin de parvenir à une réelle autonomie. L’UA veut se passer des appuis financiers extérieurs pour être plus forte et lus crédible.

Autre grand sujet évoqué, la lutte contre le terrorisme et la nécessité de trouver une solution à tous les conflits qui déstabilisent le continent. Ils sont nombreux. En Libye, en Somalie, au Soudan du Sud, en Centrafrique.

Il y a enfin les crises politiques au Mali, en Guinée Bissau, au Burundi

Faure Gnassingbé participe aux travaux. En qualité de président de la Cédéao, il a son mot à dire et sa parole compte en matière de réformes de l’institution qu’il soutient.