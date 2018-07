L’UA se dote d’une Agence de développement

L'organisation à la recherche de plus d'efficacité

C’est officiel. L'Agence de planification et de coordination du NEPAD va devenir l’Agence de développement de l'Union africaine, un organe technique de l’organisation panafricaine.

‘Cette transformation permettra de déployer encore plus efficacement nos programmes au service du développement de notre continent’, a expliqué mercredi Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire exécutif de l'Agence du NEPAD.

Les résultats du NEPAD dans les domaines des technologies et de l'entrepreneuriat incluent l'application du forçage génétique pour l'élimination du paludisme ; l'application de la technologie des drones pour l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et la promotion de micro-réseaux pour étendre l’accès à l'énergie.

S’agissant de la durabilité et de la capacité de résilience, des résultats ont été obtenus en matière de contribution à la position unifiée de l'Afrique dans les conventions mondiales sur le changement climatique et de renforcement de la résilience environnementale.

Des réalisations ont été accomplies s’agissant de l'amélioration des services de santé et de nutrition, notamment un projet de traité pour la création de l'Agence africaine des médicaments visant à assurer un approvisionnement sûr et efficace sur le continent.

Des résultats en matière de systèmes agricoles et alimentaires transformés comprennent le plan élaboré pour la mise en œuvre des politiques de développement rural en Afrique, ainsi que le Rapport biennal inaugural, qui souligne les progrès réalisés sur les engagements inscrits dans la Déclaration de Malabo.

52 des 55 pays membres de l’UA font partie du NEPAD parmi lesquels le Togo.