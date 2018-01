La décision des Nations Unies de coopérer très étroitement avec l’Union africaine est un ‘choix fondamental’ a déclaré samedi à Addid Abeba le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Il s’exprimait à la veille de l’ouverture dans la capitale éthiopienne du 30e sommet de l’UA.

‘La communauté internationale ne trouvera pas la paix et la sécurité si l'Afrique n'est pas capable de gérer, non seulement ses conflits, mais surtout, de faire de la prévention et de trouver une solution aux crises, a-t-il déclaré.

Le patron des Nations Unies a souligné que ‘dans le domaine de la paix et la sécurité, du développement et des droits de l'Homme, le continent africain est la clé pour des solutions aux problèmes mondiaux’.

António Guterres s’est entretenu hier à Lomé avec le président Faure Gnassingbé avant de rejoindre Addis.

Le chef de l’Etat togolais, qui préside actuellement la Cédéao, participera à partir de demain au Sommet de l’organisation continentale.