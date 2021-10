Le coup d'Etat devient la norme

Après le Mali, le Tchad et la Guinée, c’est au tour du Soudan de connaître un coup d’Etat mené par l’armée.

Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête des autorités de transition au Soudan, a annoncé lundi dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté et décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, l'un des plus pauvres au monde.

Mais le général a réitéré son attachement à "la transition vers un Etat civil" et promis de créer les nombreuses institutions étatiques, comme la Cour suprême, qui auraient dû voir le jour il y a plusieurs mois, selon le calendrier de transition acté après le renversement de l'autocrate Omar el-Bachir en 2019.