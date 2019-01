Le président tchadien va recevoir le Premier ministre israélien

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, se rendra dimanche au Tchad. Une visite de quelques heures destinée à renforcer les relations entre les deux pays.

Il rencontrera le président Idriss Déby, qui avait effectué une visite officielle à Jérusalem en novembre dernier.

A cette occasion Israël et le Tchad pourraient annoncer un rétablissement des relations diplomatiques

Le Tchad est l'un des Etats africains engagés dans la lutte contre Boko Haram et l'organisation jihadiste Etat islamique en Afrique de l'ouest. A ce titre, il a reçu des Etats-Unis il y a quelques semaines des véhicules et navires militaires d'une valeur de 1,3 millions de dollars (1,15 millions d'euros).

Pour faire face à des rébellions dans le nord et l'est du pays, l'armée tchadienne et l'Agence nationale du renseignement se sont équipées de matériels militaires israéliens, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires tchadiennes.

Arrivé au pouvoir en 1990, Idriss Déby, 66 ans, est l'un des dirigeants africains à la plus grande longévité au pouvoir. Il exerce aujourd'hui son cinquième mandat après avoir remporté des élections controversées en avril 2016.

