Assimi Goïta risque de passer un sale quart d'heure

Les dirigeants ouest-africains se réunissent dimanche au Ghana pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens.

Le colonel Assimi Goïta est désormais officiellement président du Mali.

La Cour constitutionnelle l'a déclaré vendredi président de transition du pays, parachevant le coup de force déclenché lundi contre ceux qui se trouvaient entre lui et la direction de ce pays, plongé dans la tourmente mais crucial pour la stabilité du Sahel face à la propagation jihadiste.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se retrouvent à partir de 14H00 (GMT) dans la capitale ghanéenne en sommet extraordinaire exclusivement consacré au Mali.

Le président togolais, Faure Gnassingbé, sera sur place. Il avait accueilli en mars dernier à Lomé une réunion du Groupe d’appui à la transition au Mali.

Le président français Emmanuel Macron a de son côté averti, dans un entretien au Journal du dimanche, que Paris "ne resterait pas aux côtés d’un pays où il n’y a plus de légitimité démocratique ni de transition".

Assimi Goïta et un groupe de colonels avaient renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de contestation populaire. La junte avait dû, sous la pression internationale, accepter la nomination d'un président et d'un Premier ministre civils. Elle s'était engagée à organiser des élections et à rendre le pouvoir à des civils à l'issue d'une transition de 18 mois.

'La transition politique sera dirigée par un civil" et "le vice-président de la transition (...) ne pourra en aucune manière remplacer le président de la transition", avaient déclaré les dirigeants ouest-africains lors d'une réunion avec la junte le 15 septembre 2020 après le premier coup de force.

La Cédéao avait suspendu le Mali de tous ses organes de décision, fermé les frontières de ses États membres et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité.

Elle avait levé les sanctions, mal ressenties par une population éprouvée dans un pays exsangue, quand la junte avait paru se plier à ses exigences.

En réalité, il n'en est rien.

Que fera cette fois la Cédéao ?