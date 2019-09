Les dirigeants ouest-africains sonnent le tocsin

Un sommet extraordinaire des pays d’Afrique de l’Ouest s’ouvre samedi au Burkina Faso. La Cédéao cherche les moyens de lutter contre le terrorisme qui gangrène la région.

Les quinze pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, élargie pour l’occasion à la Mauritanie, au Tchad et au Cameroun, sonnent le tocsin.

Les chefs d’Etat doivent repenser, remanier tout le mécanisme du contre-terrorisme.

Au Niger et au Mali, les attaques de djihadistes s’enchaînent, toujours plus rapidement et dans des zones plus étendues. Le Burkina Faso, dernier pays touché, est largement métastasé. Les attentats y sont presque quotidiens.

Le Burkina Faso, qui ne déplorait que 35 attaques en 2016, en enregistrait déjà 687 à la fin août.

Les pays côtiers (Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire) redoutent, à raison, d’être infectés.