79 pays en quête d'un accord avec l'UE

Le premier round de négociations formelles entre le groupe des États ACP et l'Union européenne (UE) a débuté hier à la Maison des ACP à Bruxelles.

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères togolais, et chef négociateur des pays ACP assistait à cette rencontre.

Du côté de l'Union européenne, on notait la présence de Stefano Manservisi, directeur général de la Coopération internationale et du développement à la Commission européenne, et principal négociateur pour le compte de l’UE.

Les deux parties espèrent finaliser un nouvel accord de partenariat d’ici juillet 2019.