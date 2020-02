'Faure a contribué à faire de son pays un marché attractif'

Alors que la Chine continue d'étendre son influence en Afrique, l'Europe doit faire face à cette concurrence. La récente décision de la Commission européenne de lancer une ‘stratégie globale pour l’Afrique s’inscrit dans cette volonté, écrit vendredi Michael Gerdts, ancien ambassadeur d’Allemagne en Italie, au Kenya et en Pologne, dans une tribune publiée par ‘Emerging Europe’.

Et le diplomate de citer l’exemple du Togo pour illustrer la nécessité d’une relation plus intense entre l’UE et le continent africain.

Pour la deuxième année consécutive, le Togo, une nation de plus en plus stable et sûre, s'est imposée comme l'une des 10 premières économies engagées à améliorer son environnement commercial pour une intégration économique plus poussée avec des partenaires internationaux, indique M. Gerdts

‘Le Togo a lancé une série de réformes réglementaires, notamment la réduction du temps nécessaire pour créer une entreprise, en plus du processus simplifié d'enregistrement de la propriété. Un changement aussi important est à mettre au crédit de Faure Gnassingbé, récemment réélu. Il a contribué à faire du pays un marché attractif pour les investisseurs et reconnu sur la scène internationale tout en démontrant sa capacité à surmonter de graves crises internes’, souligne l’ancien ambassadeur.