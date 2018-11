Richesses culturelles et valeurs militaires

Frédéric Hegbe, l’ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, a participé mercredi à Carlisle (Pennsylvanie) à ‘Know Your World’, un événement organisé par (United States Army War College).

Ce prestigieux collège forme chaque année des centaines d’officiers étrangers, parmi lesquels des Africains.

Know Your World est l’occasion de faire partager leur richesse culturelle.

Un officier togolais, en cours de formation, le lieutenant colonel Kolani, y tenait un stand où l’on pouvait découvrir ce que le pays a de meilleur, l’artisanat et l’art culinaire. Les 600 visiteurs semblent avoir été séduits par les richesses du Togo.

Washington et Lomé développent une coopération militaire active et multiforme. Des officiers togolais viennent se perfectionner aux Etats-Unis et des missions de l’armée US se rendent régulièrement sur place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime.