Art et culture dans la région des Plateaux

Le Festival international des arts et cultures du Togo (FIAC) a débuté jeudi à Kpalimé (120 km de Lomé).

Cette première édition rassemble pendant trois jours les acteurs culturels et les visiteurs venus de France, de Belgique, du Bénin, du Burkina-Faso, de Côte d'Ivoire et bien sûr du Togo.

La ville a été choisie par les organisateurs en raison de ses nombreux atouts culturels et artisanaux.

Les paysages des environs sont réputés pour être parmi les plus beaux du pays. Nichée au creux d’une vallée entourée de collines verdoyantes, non loin du mont Agou, la ville est au carrefour des routes qui mènent vers les autres régions du pays et vers le Ghana voisin, situé à quinze kilomètres.

12 000 visiteurs sont attendus.