Les vagues de Biarritz et de Lomé

Jenny Kakpo est un écrivain, un peintre et une styliste dont la réputation n’est plus à faire.

Elle est installée en France depuis une vingtaine d’années et publie ‘Les souvenirs de mon enfance’.

Un ouvrage intime sur son parcours professionnel et son rapport à la religion.

Mêlé de grâce, le texte traduit la profondeur des étapes de son enfance. Il est enveloppé par les vagues de Biarritz, et celles de Lomé.

Jenny Kakpo est une artiste accomplie. Elle maîtrise l'art avec une inspiration remarquable.

Outre ses talents d’auteur, elle dirige une Fondation qui porte son nom et qui oeuvre au Togo en faveur du développement, de l'emploi et de l'insertion professionnelle et sociale de jeunes diplômés.

Le livre est publié en e-Book.