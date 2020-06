Un podium pour les artistes en devenir

Rares sont les artistes togolais à percer en Afrique et à l’international. On connaît les Toofan, King Mensah ou le regretté Jimi hope. Combien d’autres aimeraient avoir ces carrières.

Pourtant, les talents ne manquent pas.

Plusieurs chanteurs et musiciens viennent de se regrouper pour lancer une plateforme promotionnelle dans l’espoir d’être vu par des imprésarios réputés.

Le site permet de poster des vidéos et des MP3. Dans un deuxième temps, il sera possible d’accéder au CV et au contact mail de chaque artiste inscrit.