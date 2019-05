47 ans de bons et loyaux services

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) fête ses 50 ans et ses 47 ans de présence au Togo.

Cette Agence est la plus grande source des fonds de développement international pour la population.

Le Fonds appuie des activités (notamment en faveur du droit à la santé et pour l'égalité des chances) qui donnent de l'aide aux femmes, hommes et jeunes.

Au Togo l’institution est engagée dans de nombreux programmes de développement. Le plus récent court sur la période 2019-2023.

Grâce à son action, des résultats concrets ont été obtenus avec, notamment, une baisse de la mortalité maternelle et infantile, une augmentation de la contraception, une amélioration du statut de la femme dans la société et sa contribution à l'économie.

‘Nous travaillons pour améliorer la situation en matière de planification familiale ; nous souhaitons parvenir à zéro décès maternel évitable et zéro violence et pratique néfaste faites contre les femmes et les jeunes filles', souligne Saturnin Epie, le représentant de l'UNFPA à Lomé.