Capacités d'adaptation

Gilbert Houngbo, le président du FIDA (Fonds international pour le développement agricole) a indiqué que l’organisation onusienne était pleinement engagée au Togo avec des actions importantes pour lutter contre la faim et la pauvreté.

Le FIDA accorde des prêts confessionnels, finance des activités agricoles génératrices de revenus

‘75% des pauvres dans le monde vivent dans les zones rurales. Si nous arrivons à améliorer les conditions de vie de ces populations, on aura fait un pas de géant dans la réalisation des ODD’, a-t-il déclaré au cours d’une émission de télévision à Lomé.

M. Houngbo est revenu sur la question de la vie chère. La pandémie a entraîné une hausse des produits alimentaires.

‘Ce phénomène ne concerne pas uniquement l’Afrique, c’est vraiment à l’échelle planétaire. Mais, nos pays africains sont frappés et je suis très sensible sachant que plus que la moitié des activités du FIDA sont Afrique’, a relevé l’ancien Premier ministre.

L’organisation s’est adaptée et offre davantage de souplesse aux Etats bénéficiaires dans la gestion de leurs projets de développement agricole.