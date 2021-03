Développement du hors-réseau

La Banque mondiale a approuvé jeudi un financement additionnel de 22,5 millions de dollars pour le Projet régional d’accès à l’électricité hors réseau (ROGEAP) sous la forme de subventions de l’Association internationale de développement (IDA) ainsi que du Fonds pour les technologies propres (CTF).

Cette opération vise à soutenir le développement du marché des systèmes solaires autonomes en Afrique de l’Ouest et centrale, et plus particulièrement dans les pays du Sahel. Elle complète l’opération approuvée en avril 2019, financée à hauteur de 150 millions de dollars par l’IDA et de 67,2 millions de dollars par le CTF.

Le projet concerne 19 pays, dont le Togo.

Il appuiera des activités pour accélérer le déploiement de systèmes solaires autonomes dans des région dont 50 % de la population n’a pas accès à l’électricité, et moins de 3 % de ses habitants utilisent ce type de technologies novatrices.

Il est prévu de proposer des prêts et des aides pour le déploiement d’installations solaires domestiques hors-réseau.

Le projet, indique la BM, contribuera au développement du capital humain en permettant d’électrifier des dispensaires et des établissements scolaires publics, améliorant ainsi les résultats en matière de santé et d’éducation.

Le Togo s’est engagé dans le hors-réseau il y a 2 ans. Plusieurs sociétés privées proposent aux particuliers en zone rurale des kits qui permettent d’avoir de la lumière, de brancher un téléphone ou de regarder la télévision.

Le off-grid est la solution pour des zones qui ne peuvent être desservies par le réseau d’électricité classique.