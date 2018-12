En région, les pouvoirs publics accompagnent l'essor du commerce

La région est à dominante agricole et commerciale

Stimuler le commerce nécessite de disposer d’équipements de qualité. Partant de ce postulat, les pouvoirs publics développent une politique axée sur la construction d’équipements publics et communautaires.

Ainsi la ville de Kanté (proche du parc naturel de la Kéran) aura bientôt un nouveau marché. Kossi Assimaïdou, le ministre de la Planification, a posé lundi la première pierre de l’ouvrage.

La préfecture de la Kéran a une forte activité agricole et de plus en plus commerciale. La présence d’un marché digne de ce nom est donc indispensable.

Le marché comprendra également une dizaine de hangars de stockage.

Les travaux sont financés par l’Etat via l’Agence nationale de développement à la base (ANADEB).

La livraison est prévue dans 10 mois.