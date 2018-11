Filets sociaux : lancement du transfert monétaire

La phase opérationnelle de la sous-composante ‘transfert monétaire’ du projet de filets sociaux et services de base (FSB) débutera en décembre.

L’opération commencera avec 50 villages avec de toucher 535 autres villages dans 150 cantons courant 2019.

Le FSB est piloté par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB).

La sous composante ‘Transfert monétaire’ est financé par l’Etat et la Banque mondiale, respectivement à hauteur de 750 millions par an et de 6 milliards sur deux ans.

Le projet est destiné à accroître les revenus et la consommation des ménages.

A terme, le FSB bénéficiera à 64.000 ménages dans près de 600 villages.