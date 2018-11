Intensification des investissements dans les infrastructures urbaines

Le gouvernement et la Banque mondiale ont lancé vendredi le Projet d’infrastructures et de développement urbain (PIDU).

L’enveloppe consacrée est de 16 milliards de Fcfa (via l’Association internationale de développement) et vise près de 2,5 millions de personnes.

‘Cette initiative permettra d’éliminer l’extrême pauvreté et de partager la prospérité’, souligne Fiatuwo Sessénou, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie.

Le PIDU permettra de rénover, réhabiliter et améliorer les infrastructures dans les quartiers mal desservis de trois villes (Lomé, Kara, Dapaong). Il servira également à consolider les capacités institutionnelles de sept municipalités (Atakpamé, Dapaong, Lomé, Kara, Kpalimé, Sokodé, Tsévié), notamment grâce à une assistance technique et à des formations, pour assurer une gestion durable du développement urbain.

‘Le Togo connaît un développement urbain rapide, mais les services d’infrastructure sont inadéquats dans la plupart des villes secondaires. Avec ce nouvel investissement, il s’agit d’améliorer les conditions de vie des habitants de certaines villes. Le projet va également aider à améliorer les services d’aménagement urbain, ce qui pourrait déboucher par la suite sur d’autres investissements’, précise Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo.

Les investissements prévus dans le cadre du PIDU s’inscrivent dans une démarche progressive. Un programme d’investissements prioritaires élaboré au cours de la préparation du projet sera mis en œuvre peu après son entrée en vigueur. Il sera ensuite suivi d’autres activités définies dans le cadre de processus de planification au niveau local.

Au cours de sa mise en œuvre, le projet pourrait ainsi financer l’amélioration des réseaux routiers et des espaces publics, des points d’accès à l’eau potable, des systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que de petites infrastructures économiques et sociales (marchés, écoles et établissements de santé, notamment).

Ce nouveau projet répond à la volonté du Togo d’intensifier les investissements dans les infrastructures urbaines, suite au succès du Projet d’urgence pour la réhabilitation des infrastructures et services électriques (PURISE), également financé par la Banque mondiale.

Il est par ailleurs parfaitement en phase avec le cadre de partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec le Togo, qui met l’accent sur la nécessité d’accroître les capacités des municipalités pour améliorer l’accès aux infrastructures et aux services, de réduire les risques climatiques et de renforcer la résilience des villes en renforçant à la fois les infrastructures et les capacités municipales.