Diplomatie préventive et positive

Robert Dussey a fait sa rentrée diplomatique cet après-midi. Une rentrée destinée à présenter l’initiative togolaise au Sahel.

Le président Faure Gnassingbé a fait le choix de travailler au maintien de la paix et de la sécurité domestique tout en étant dans l’action au niveau régional et inter-régional en Afrique.

Le Togo mène une médiation remarquée au Tchad et au Mali, notamment.

‘Les idéaux promus et défendus par le Togo et qu’il œuvre à exporter au Sahel sont l’esprit d’écoute et de dialogue, la solidarité, la réconciliation et la médiation identifiés comme des conditions sociales et politiques de promotion de la paix positive’, souligne le ministre des Affaires étrangères togolais.

Il évoque les notions de ‘diplomatie préventive' ou ‘positive’.

Concrètement il s’agit de la mise en oeuvre d’une gestion pacifique et politique des conflits et antagonismes divers et variés dans la région.

La diplomatie togolaise entend travailler en amont, c’est à dire sur les menaces contre la paix et la sécurité à travers la concertation, la mise en contact et le rapprochement des vues, le dialogue, la médiation et des missions de bons offices.

Une stratégie originale qui semble porter ses fruits au Tchad et au Mal, deux pays particulièrement sensibles.

