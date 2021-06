Echange d'idées et de visions

L’Antalya Diplomacy Forum aura lieu du 18 au 20 juin dans la ville balnéaire turque.

De nombreux participants débattront des grandes questions internationales : lutte contre le terrorisme, rôle des femmes, avenir de l’Europe, situation au Moyen Orient, désinformation dans un monde virtuel …

Une session sera consacrée le 18 juin à l’Afrique.

L'importance de l'Afrique dans les affaires mondiales est évidente, expliquent les organisateurs.

Les perspectives de croissance économique sont sont réelles (parenthèse Covid achevée). La Zone de libre échange de l’Union africaine (ZLEC) vise à établir un marché unique pour l'ensemble du continent, réunissant 1,3 milliard de consommateurs potentiels.

Une telle puissance reste un domaine prioritaire pour les partenaires de l'Afrique.

Néanmoins, l'éradication de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures et des services de santé, la promotion de sociétés justes, pacifiques et inclusives, la résolution des conflits et la victoire dans la lutte contre le terrorisme restent les principales priorités, souligne les responsables du ministère des Affaires étrangères.

Ce panel africain vise à créer le cadre d’une discussion ouverte sur la manière d'aller de l'avant pour une Afrique plus stable.

Le Forum sera ouvert par le président Recep Tayyip Erdogan et par son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu.

L'intérêt de la Turquie pour l'Afrique est relativement récent, mais diplomates et hommes d'affaires font preuve d'un fort dynamisme.

Le ministre togolais des Affaires étrangères a effectué il y a quelques jours une visite officielle en Turquie. Plusieurs accords de coopération ont été signés à cette occasion.