La Turquie veut s'implanter durablement au Togo

Les relations entre Ankara et Lomé sont au beau fixe, a confié mercredi l’ambassadeur turc au Togo, Onur Özçeri. Reste à développer la coopération économique.

Selon le diplomate, des investissements sont prévus dans la nouvelle agropole de Kara pour la transformation de produits agricoles.

Republicoftogo.com : Comment se porte la relation Turquie-Togo ?

Onur Özçeri : Le Togo est un pays qui travaille dur pour assurer son développement. C’est important à rappeler. Les relations bilatérales sont bonnes. Il y a une vision commune et des objectifs communs. C’est essentiel pour consolider la coopération.

Le Togo a une économie qui est en forte progression dans la zone Cécéao. Un contexte de nature à attirer l’investissement turc.

Autre avantage, nos deux présidents ont, en outre, d’excellentes relations personnelles

Republicoftogo.com: Quels sont les projets concrets que compte lancer votre pays ?

Onur Özçeri : Le premier et le plus important est l’installation au Togo d’une plateforme de transformation des matières premières qui devrait accueillir une centaine d’entreprises turques. C’est le marché local qui est ciblé et celui de la zone ouest-africaine.