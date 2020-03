La priorité au développement économique et social

Frank-Walter Steinmeier et Faure Gnassingbé en juin 2016 à Berlin

Frank-Walter Steinmeier, le président de la République fédérale d’Allemagne, a adressé une lettre de félicitations à Faure Gnassingbé pour sa réélection à la magistrature suprême.

Selon le texte publié par les services de la présidence togolaise, M. Steinmeier souligne que son pays 'continuera à soutenir le Togo dans son développement économique et social et en particulier dans les projets de réforme qui promeuvent le développement démocratique et l’Etat de droit’.

Berlin, via la KfW et la GIZ, est un partenaire actif. L’aide d’environ 50 milliards de Fcfa porte sur l’agriculture, la décentralisation et la bonne gouvernance