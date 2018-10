Mali : attaque contre des Casques bleus togolais

La mission de l'ONU au Mali (Minusma) a été la cible de deux attaques samedi. A Konna, dans la région de Mopti (centre), des Casques bleus togolais ont été l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé (IED).

Selon l’ONU, on dénombre trois blessés, dont un grave.

Déployée en 2013, après que le nord du Mali est tombé sous la coupe de jihadistes liés à Al-Qaïda, la Minusma, compte environ 12.500 militaires et policiers, dontb plusieurs centaines de Casques bleus togolais.

Le secrétaire général de l’ONU adresse ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes et au gouvernement du Togo et souhaite un prompt rétablissement aux Casques bleus blessés", indique un communiqué de l’organisation.

Une autre attaque dans le nord du Mali a fait deux morts et cinq blessés au sein du contingent burkinabè.