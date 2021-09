Métastases

La cérémonie à New York marquant le vingtième anniversaire des attentats du 11-Septembre s’est déroulée samedi au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center (WTC) détruites par les attaques jihadistes d'Al-Qaïda.

Le président américain Joe Biden a présidé cette cérémonie et se tenait aux côtés de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Bill Clinton.

Une minute de silence a été observée à 08H46, exactement vingt ans après que le premier avion piraté a percuté la tour nord.

‘Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une menace très différente de celle d'il y a 20 ans. La menace du terrorisme s'est métastasée au-delà de l'Afghanistan, plus diversifié sur le plan idéologique et plus diffuse sur le plan géographique’, écrit dans un tweet l’ambassade des Etats-Unis à Lomé.

