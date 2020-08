Nos fonctionnaires internationaux ont du talent

De nombreux fonctionnaires togolais travaillent au sein de grandes organisations internationales (ONU, PNUD, FMI, BM, UA, Cédéao, Bceao, Uemoa …).

Ils sont basés à Dakar, Paris, New-York, Washington ou Addis Abeba, notamment).

Ils contribuent par leur travail au rayonnement international du Togo.

Afin de cultiver l’esprit de fraternité et de solidarité et d’affirmer leur positionnement et une présence plus accrue au sein des institutions internationales, ils ont décidé de se regrouper pour créer l’Association des fonctionnaires internationaux Togolais (AFIT).

L’association, présidée par Agathe Kemealo Télou, fonctionnaire des Nations Unies basée à Dakar, compte déjà une centaine de membres.