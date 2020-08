Nouvelle impulsion

Jean-Claude Gakosso (G) et Robert Dussey mercredi à Lomé

Le chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gakosso, est arrivé mercredi à Lomé pour des entretiens avec son homologue Robert Dussey.

Les deux hommes ont exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays.

M. Dussey a évoqué un partenariat entre les Chambres de commerce de Lomé et de Brazzaville, un accord entre les ports de Lomé et de Pointe-Noire et l’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services.

Si différents accords existent déjà entre les deux pays, l’objectif est de donner une véritable impulsion à la coopération.